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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد .. فتاة تسير عارية تماماً في شوارع مدينة الخبر السعودية وتثير غضباً واسعاً

تداول ناشطون، مقطع فيديو لفتاة عارية تسير في شوارع احدى الدول العربية كما هو واضح في الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً حول مكانه، حيث قيل أنه في مدينة الخبرالسعودية.

وحسب الفيديو الذي تابعته “وطن” ولم يتسن لها التأكد من صحته، فإن الفتاه ظهرت وهي تسير عارية تماماً في الشارع، الامر الذي موجة غضب واسعة، خاصة أنها ظهرت وكأنها سكرانة نتيجة تصرفها غير اللائق.

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وقال ناشر الفيديو ناصر بن راشد القطري، إن الفيديو من مدينة خبر “المنطقة الشرقية”، في السعودية، منتقداً تصرف الرياض مضيفاً : ( العري في شوارع #بلاد_الحرمين و في نفس الوقت تشن هذه البلاد الحرب على #اليمن وتحاصر #قطر وتمنع أهلها من #الحج وتدعم تفتيت #سوريا بدعمها ل #قسد ، هذه هي #السعودية في عهد #مبس).