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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة ...طارق عفاش يمارس الرذيلة بالاكراه مع أمراة يمنية متزوجة وهذا ماحدث لزوجها عندما حاول الدفاع عن شرفه

2019/10/11 الساعة 07:06 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

عمل خسيس وجبان لا يقوم به الا اشباه الرجال قام به طارق عفاش الذي اطلق مسلحون وبلاطجة تابعون له لممارسة الارهاب واستعراض القوة ضد ابناء مدينة التحيتا.

فقد أقدم مسحلين في قوات طارق صالح الموالية للإمارات على ارتكاب جرائم مروعة بحق أبناء عزلة المتينه التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة. وقالت المصادر بحسب “الخبر اليمني” إن مقاتلين من قوات طارق صالح قتلوا مواطنا وأصابوا 3 آخرين بينهم امراءة وحاولوا اختطاف طفلة من سكان عزلة المتينه بالتحيتا، انتقاما من إغاثة أهالي العزلة لامراءة متزوجة حاول المقاتلون اغتصابها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأوضحت المصادر أن 4 مقاتلين من قوات طارق صالح حاولوا قتل المواطن عبدالله علي بره رامي أثناء دفاعه عن زوجة ابن أخيه التي حاولوا اغتصابها بينما كانت تحمل الماء في القرب من منزله، كما قاموا بإصابة امراءة بطلقة في رجلها، وسجن شقيق المجني عليه (عمر علي بره رامي) إلى السجن وحاولوا اختطاف ابنة الأخير الصغيرة التي يبلغ عمرها 10 سنوات. وبينت المصادر أن الأهالي تداعوا لمواجهة الهجوم البربري على أسرة عبدالله رامي، غير أن مقاتلي طارق صالح استقدموا تعزيزات عسكرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المواطنين ما أدى إلى إصابة اثنين من الأهالي، فيما تم اقتياد الآخرين إلى السجن.

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