شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تفاجئ الجميع وتكشف اهم بنود اتفاق جدة واسرار وخفايا انسحاب الامارات من عدن ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" عدن - ياسمين التهامي - Advertisements شف موقع أمريكي عن تفاصيل جديدة للمحادثات بين الحكومة الشرعية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات التي تُقام برعاية السعودية.



ونقل موقع بلومبرج، الأربعاء، عن مسؤولين يمنيين إن المحادثات بين الحكومة الشرعية والانتقالي في مرحلتها النهائية.



وقال مسؤول يمني للموقع الأمريكي إن سحب الإمارات لبعض قواتها من اليمن بعد تحقيق تقدم كبير في محادثات السلام بين الحكومة المعترف بها دوليا و”الانفصاليين” في مدينة جدة.



مسؤول أخر قال للموقع الأمريكي إن الجنود الإماراتيين والقوات السودانية التي تقاتل تحت قيادة أبوظبي، انسحبت من عدن وقاعدة العند الجوية في لحج.



وقال الموقع، “يأتي الانسحاب بعد التقدم في المحادثات غير المباشرة التي ترعاها السعودية في جدة بين إدارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تدعمها المملكة العربية السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات”.



وأشارت المصادر للموقع الأمريكي إلى أن الجانبين اتفقا على عودة “الرئيس عبدربه منصور هادي والبرلمان والحكومة إلى عدن. ثم يتبعه تشكيل إدارة حكومة جديدة تضم أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إضافة إلى دمج المقاتلين الانفصاليين -الحزام الأمني والنخبة- في قوات الأمن اليمنية”. مضيفًا أن المحادثات في المرحلة النهائية.

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