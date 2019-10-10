شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو اباحي جديد .. منى الغضبان مع زوجها خالد يوسف! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيديو اباحي جديد .. منى الغضبان مع زوجها خالد يوسف!

في حين قالت مصادر اعلامية ان مطقع اباحي جديد تسرب لمنى الغضبان كان السبب وراء رفع دعوة قضائية ضد المخرج خالد يوسف فقد كشف المحامي المصري عمرو عبد السلام، عن قيام موكلته سيدة الأعمال منى الغضبان، بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المخرج خالد يوسف، بسبب تسريبه فيديو خاصًا، رغم وجود علاقة زواج بينهما.

وقال عبد السلام في تصريحات صحفية، إن تلك التسريبات ألحقت بها أضرارًا جسيمة في مجتمعها وفي عملها والأشخاص المحيطين بها، في داخل مصر وخارجها.

جديد اب برس :

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وأضاف المحامي المصري، أن الغضبان تزوّجت خالد يوسف بضعة أشهر، منذ وقت طويل، مؤكدًا أن الفيديو الذي تم تسريبه جرى تصويره إبان فترة الزواج، لذا سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام، لاتخاذه الإجراءات القانونية ضد خالد يوسف.

يذكر أن النيابة العامة، كانت قد قررت حبس منى الغضبان؛ لظهورها في فيديو جنسي مع المخرج الشهير خالد يوسف بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت.

وكانت محكمة شمال القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل منى الغضبان منذ شهر، بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها والمعروفة إعلاميًا بـ ”قضية الفيديوهات الجنسية“.