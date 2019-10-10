شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة بالسعودية تنتحر .. ولكنها تركت رسالة على سريرها صعقت الجميع (تفاصيل مثيرة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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تبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية، أنّ ممرضة فلبينية انتحرت شنقًا في سكن الممرضات قبل أسبوع بمحافظة “المخواة”، كانت على علاقة “غير شرعية” بمواطن سعودي

وكشفت النيابة عن أنّ المواطن المتورط في العقد الثالث من العمر ويعمل بالمستشفى نفسه الذي تعمل.بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على “وصية” كتبتها الممرضة قبل انتحارها وتركتها على سريرها، ذكرت فيها الاسم الرباعي لأحد المواطنين العاملين بالمستشفى، مبينة أنه استغلها عدة مرات ماليًا، وكان يعدها بالزواج، والذي كان سبب انتحارها (بحسب الوصية)، وتم القبض عليه واعترف بما نسب إليه، وقد وجهت النيابة بإيقافه على ذمة التحقيق.