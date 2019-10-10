شكرا لمتابعة خبر عن عاجـــل قناة الـ BBC تكشف المستور وتنشر تقرير خطير وحقائق صادمة .. من الذي قتل الحارس الشخصي لملك السعودية !؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

نشرت قناة ال BBC تقرير جديد تحدثت فيه عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الاسبوع الماضي في مدينة جدة السعودية.

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وفي التقرير الذي تابعه موقع "صوت المغتربين" قالت القناة ان هناك الكثير من المتابعين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي شككو بصحة الرواية الرسمية للسلطات السعودية حول مقتل الفغم ، والتي ورد فيها ان الفغم قتل على يد صديقه مشعل في منزل صديق اخر لهما بسبب خلاف سابق بينهما.

وتساءلت القناة على لسان الناشطين عن حراسة اللواء الفغم ، وهل من الممكن ان يكون بدون حراسة ؟

كما نشرت ال BBC فيديو لاحد الناشطين يسخر من الروايةالرسمية للسلطات السعودية ويتساءل كيف يكون هناك خلافات مالية بين الحارس الشخصي لملك اهم دولة مصدرة للنفط بالعالم وبين شخص آخر ؟

ونقلت القناة مقالا لصحيفة التايمز البريطانية ربطت فيه الصحيفة بين مقتل الفغم ومقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وقال ان الفغم تم عزله من عمله كحارس شخصي للملك سلمان وربما كان لدية معلومات مهمة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

كما نشر التقرير عددا من التغريدات لناشطين خليجيين شككو فيها من الرواية الرسمية واعتبرو ان مقتل الفغم كانت عملية مخطط لها مسبقا