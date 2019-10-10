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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل...حادث مروري مروع وقع قبل قليل في مدينة جدة السعودية يودي بحياة 3 من اعضاء وفد المجلس الانتقالي ..وهذا هو مصير عيدروس الزبيدي

2019/10/10 الساعة 05:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

تعرض وفد المجلس الانتقالي الذي يشارك في مشاورات جدة لحادث مروري مروع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس .

وكشف الناشط الجنوبي عبد الباري العدني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان الحادث تسبب وفاة 3 من اعضاء الوفد فيما نقل رئيس الوفد عيدروس الزبيدي الى احدى المستشفيات في حالة حرجة في صفحموقع "عدن" على مواقع التواصل الاجتماعي

وكان وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد وصل إلى مدينة جدة، من أجل استئناف المباحثات في حوار جدة الذي ترعاه السعودية بين المجلس والحكومة اليمنية. ويترأس الوفد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، كما يضم الأعضاء في هيئة رئاسة المجلس ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبد الرحمن اليافعي وعدنان الكاف ومحمد الغيثي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان الزبيدي رحب، بجهود مجلس الأمن الدولي الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن عموما، والجنوب على وجه الخصوص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.