شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـــل : وفاة السلطان قابوس سلطان سلطنة وسط تكتكم شديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواردت انباء قبل قليل تفيد بوفاة السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان , فيما لا يزال التكتم الرسمي هو الموقف للدولة العمانية . وسبق أن نقلت صحيفة عمانية، عن مصدر مسؤول لم تسمه، تعليقا حول ما تناولته مواقع إخبارية بشأن صحة السلطان قابوس بن سعيد. جديد "الخليج 365" Advertisements

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