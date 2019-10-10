الوكالة الأمريكية الدولية تدرب 40 امرأة بوادي حضرموت في مجال صحة وإنتاج الحيوان

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

تدريبيا لـ40 إمرأة بمديرية ساه بوادي حضرموت

كتب الخليج 365 - سيئون

اختتمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامجا تدريبيا لـ40 إمرأة بمديرية ساه بوادي حضرموت حول صحة وإنتاج الحيوان .



وجاءت الدورة ختاما لبرنامج تدريبي استمر شهر كامل تدرب فيه 150 مربيا ومهتما بالثروة الحيوانية في خمس دورات تدريبية .

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ونفذ الفعاليات التدريبية برنامج اليمن للاستقرار والتكافل الاقتصادي - مكتب المكلا - وحاضر فيها الدكتور عدنان الأكحلي .

وأشاد المدير العام لمديرية ساه رئيس المجلس المحلي عبد الله يماني الجابري بجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين مربي الثروة الحيوانية من ممارسة المهنة وفق قواعد علمية .

مشيرا إلى الأهمية التي يكتسبها هذا البرنامج في إكساب مربي الثروة الحيوانية المعلومات النظرية والمهارات التطبيقية لتحسين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية في السوق المحلية.

وتعرف المشاركون في هذا البرنامج على معلومات حول أهمية التحسين الوراثي وتغذية الحيوان في مراحله المختلفة وأهمية توفير الظروف الصحية الملائمة للإيواء والتعرف على المشاكل الصحية الشائعة ومعالجتها .

وتضمن البرنامج التدريبي زيارات ميدانية للتطبيق العملي والتعرف على مشاكل تربية الثروة الحيوانية على الواقع إضافة للتعرف على أهمية التسمين في زيادة الإنتاج وطريقة إعداد السمن البلدي واستعراض خبرات المربين حول الممارسات التقليدية .