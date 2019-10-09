الاكثر مشاهدة - فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن ‘‘صدام حسين’’ ويكشف عن صفقة بين السعودية وإيران بشأن العراق .. هل تتم في اليمن؟

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن ‘‘صدام حسين’’ ويكشف عن صفقة بين السعودية وإيران بشأن العراق .. هل تتم في اليمن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الدكتور فيصل القاسم، على برنامج الاتجاه المعاكس، إيران، موجها أسئلة نارية لضيف البرنامج الموالي لإيران. وقال القاسم، إن إيران لم تجلب لليمن سوى الدمار وأدوات الموت والقتل.. مؤكدا أن إيران حتى لو انتهت الحرب في اليمن، لصالح حلفاءها الحوثيين، فليس لديها شيئا تقدمه للشعب اليمني سوى الصواريخ . Advertisements ​ ​​ وبخصوص تدخلات إيران والسعودية في غزو العراق وإسقاط صدام حسين، ذكر القاسم إن إيران والسعودية لعبا دورا كبيرا في إسقاط صدام حسين.. لافتا إلى أن الغزو انطلق من السعودية مشيرا إلى أن إيران تحالفت مع الأمريكان وحاربت صدام حسين، وانتهت الحرب بتسليم العراق للإيرانيين ومليشياتهم.

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