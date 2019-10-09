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صنعاء - ياسمين الخيامي - في مكان لا يخطر على البال .. شاهد أين تم العثور على أموال القذافي ؟ ( تعرف على حجم الاموال واين اخفاها )

2019/10/09 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

في تصرف غريب وخطوة عير متوقعة من الزعيم الليبي الراحل، ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ملايين الدولارات في مكان ربما لا يخطر على بال الكثيرين، وفق ما كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية. وتحدثت التقارير عن اكتشاف ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي في منزل يعود لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، وفق ما ذكرت سكاي نيوز. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ووفقا "للتايمز" فقد تم نقل هذه الأموال مؤخرا من منزل زوما بمدينة نكاندلا، شرقي جنوب أفريقيا، إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقا باسم "سوازيلاند". ويُقال إن القذافي قام بتحويل الأموال إلى زوما لحفظها، وذلك قبل وقت قصير من مقتله على أيدي مسلحين في أكتوبر 2011، على إثر انتفاضة شعبية في ليبيا. وأنكر زوما (76 عاما)، أي معرفة له بأموال القذافي المحتجزة في جنوب إفريقيا، بحسب الصحيفة.

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