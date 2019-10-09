عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مالذي يحدث في مدينة الطائف بالسعودية ...إغلاق عدد من الشوارع وإعلان حالة الطوارئ ووزارة الداخلية تصدر بيان تحذيري وتطالب للمواطنيين البقاء في منازلهم

2019/10/09 الساعة 02:03 صباحاً

شهدت محافظة الطائف، اليوم السبت، هطول أمطارًا متوسطة على أجزاء متفرقة منها.

وأظهر مقطع فيديو، لحظات من هطول الأمطار على المحافظة، فيما طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ونبهت الأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية حتى التاسعة مساءًا، على محافظات مكة المكرمة.