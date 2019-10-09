شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الداخلية السعودية تصدر الان تحذير لكل السعوديية والمقيميين وتطالبهم بسرعة تنفيذ هذا الشيء وترقب لحدث مرعب خلال الساعات القادمة "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزارة الداخلية السعودية تصدر الان تحذير لكل السعوديية والمقيميين وتطالبهم بسرعة تنفيذ هذا الشيء وترقب لحدث مرعب خلال الساعات القادمة "بيان"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وزارة الداخلية السعودية تصدر الان تحذير لكل السعوديية والمقيميين وتطالبهم بسرعة تنفيذ هذا الشيء وترقب لحدث مرعب خلال الساعات القادمة "بيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.