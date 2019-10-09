شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حفيد مفتي السعودية يفجّر مفاجأة عن " السديس" ويدعوه للتوبة العاجلة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حفيد مفتي السعودية يفجّر مفاجأة عن " السديس" ويدعوه للتوبة العاجلة !

قال صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز إن إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس كان أول إمام مسجد يبارك انقلاب الرئيس المصري الحالي على الحكم في مصر.

وكتب حفيد بن باز في سلسلة تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " أول إمام مسجد بارك انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي رحمه الله و أظهر تأييده للسيسي هو السديس.. أنا لا أستطيع أنسى هذا الحدث".

------------------------------------

شاهد ايضا :

• عاجـــل : حفيد مفتي السعودية يفجّر مفاجأة عن " السديس" ويدعوه للتوبة العاجلة !

• لأول مرة .. الملك سلمان يوبخ ولي العهد أمام الجميع .. شاهد كيف ردة الفعل المفاجئة من محمد بن سلمان

• أذهلت المعتمرين.. عمال المسجد الحرام يكتشفون مفاجأة صادمة أسفل أستار الكعبة ..شاهد الفيديو

• عـــــاجـــــل : كارثة مروعة ستضرب العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة ..وقناة دولية تكشف تفاصيل ماسيحدث ..شاهد

• ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم ..ومعلقون يصفونها بحورية الارض ..«شاهد عشر صور»

• من الذي قتل الحارس الشخصي لملك السعودية ..قناة الـ BBC تكشف المستور وتنشر تفاصيل خطيرة وحقائق صادمة ..شاهد

Advertisements

• قصة صادمة لفتاة سعودية فائقة الجمال تزوجت سوداني فحدثت الكارثة .."شاهد الفيديو"

• عـــــاجـــــل : وفاة الفنانة أصالة نصري بشكل مفاجئ بعد تعرضها لحادث مروري صباح اليوم .. والوسط الفني في صدمة .. شاهد صور اولية لسيارتها بعد الحادث

• شاهد كيف يعيش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ..رفاهية وبذخ لا يصدق .. فيديو يرصد جميع تفاصيل قصره ،حتى غرفة نومه

• عاجـــل : قطر تصحو الان على كارثة مروعة .. الديوان الاميري يتعرض لهجوم مسلح .. انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم ..«شاهد فيديو وصور مباشرة الان»

• شاهد : تسريب صور صادمة لابنة الرئيس المصري ..ارتدت ملابس فاضحة وظهرت في احضان سائق اسرائيلي !

• من العاصمة السعودية الرياض ..بث مباشر لفضيحة اخلاقية بين ثلاث فتيات سعوديات مع شباب سوريين في احد المقاهي ..شاهد

• فضيحة جنسية من العيار الثقيل تهز السعودية .. وبطلتها هذه الأميرة ..«شاهد صور و اسماء»

------------------------------------



وأضاف أنه بهذا يكون السديس هو أول إمام أثنى على باطل و ذَمّ حقاً من بيت الله الحرام.. لا أعلم إن كان قد صدر منه ذلك جهلاً أو تعمداً.. والواجب عليه الآن أن يستغفر ربه و يعتذر عن ذلك علناً من بيت الله الحرام.

وأوضح حفيد المفتي السابق: إني أرجو من هيئة كبار العلماء ومن كل صاحب سلطة أن يبذلوا جهدهم في إعفاء السديس من إمامة بيت الله الحرام لأن الكثير أو ربما أكثر المسلمين يصلون خلفه و هم كارهون.



وأثارت تدوينات حفيد بن باز ردود فعل بين متابعيه، حيث علق أحدهم : " لا تظلم نفسك يا صالح ياحفيد العلامة الورع ابن باز فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله ورعاه من أئمة الهدى ومصابيح الدجى .. فضيلته أصولي فقيه ربط بين فقه الواقع والشرع الاسلامي.. فاستغفر الله هداك الله يعلم الله أني أحبك وجدك العلامة المحدث الشيخ عبدالعزيز بن باز".

وعلق آخر : " الشيخ عبدالرحمن السديس ربما اجتهد واخطأ وهذا بينه وبين الله.

ولكن من يتحمل وزر من أعادوا هذه التغريده أو علقوا عليها او صدقوها".

وجاء رد حفيد مفتي السعودية. إن كان أخطأ فعليه وجوباً أن يعلن أنه اخطأ علناً لكي يسمعه كل من إنخدع بكلمه. و مادام أنه لم يعلن عن خطأه فيجب على كل من لديه علم أن يبين للناس أنه اخطأ".