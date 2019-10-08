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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجـــــل وفاة الفنانة أصالة نصري بشكل مفاجئ بعد تعرضها لحادث مروري صباح اليوم .. والوسط الفني في صدمة .. شاهد صور اولية لسيارتها بعد الحادث

تناقلت وسائل اعلام عربية والعديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يتحدث عن وفاة الفنانة السورية اصالة نصري في حادث مروري. وجاء في نص الخبر المتداول : « فجع رجل الأعمال طارق العريان بوفاة زوجته اصالة نصري المطربة السورية الاصل، جراء حادث سير مروع تعرضت له على بوليفار صيدا الشرقي في محيط مسجد المرحوم الحاج بهاء الدين الحريري في منطقة مكسر العبد في صيدا. Advertisements

وذكرت مصادر أن الفنانة الراحلة كانت تقود سيارتها من نوع مرسيدس جي أل 600″أزرق سماوي” قرابة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت، عندما انحرفت بشكل مفاجئ واصطدمت بشجرة نخيل وسط الطريق ضمن الأشجار المزروعة في الكورنيش الفاصل بين المسربين الشمالي والجنوبي وقد قامت فرق الدفاع المدني بنقل الفنانة الراحلة إلى مركز لبيب الطبي في صيدا حيث أجريت لها الإسعافات اللازمة ولكن سرعان ما فارقت الحياة .» وفي اول ردا على هذا الخبر الكاذب ، نشرت الفنانة اصالة نصري على حسابها بالانستجرام تغريدة عبرت خلالها عن استيائها الكبير من شائعة وفاتها، ونشرت الفنانة أصالة صورة جديدة بفستان أحمر، وعلقت عليها بقولها : "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلّا الخير، شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق، وبالنسبة للنّاس اللي طلّعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".

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