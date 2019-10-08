الاكثر مشاهدة - الموت يباغت الفنان المصري الشهير ‘‘طلعت زكريا’’ شاهد كيف بكت عليه ‘‘رانيا يوسف’’ وما هو السر؟ (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يباغت الفنان المصري الشهير ‘‘طلعت زكريا’’ شاهد كيف بكت عليه ‘‘رانيا يوسف’’ وما هو السر؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى عدد من الممثلين المصريين والممثلات الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مع السلامة يا صاحبي.. البقاء لله"، ناشرا صورة زكريا في تغريدته.

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من جانبها نعت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، الفنان الشهير بدوره في فيلم طباخ الريس، قائلة: " وداعا الفنان طلعت زكريا ، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان".

وكتب الممثل المصري أحمد السقا ناعيا زكريا، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مع السلامة اخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمتة".

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الممثل المصري، الذي رحل عن عمر يناهز الـ58 عاما، توفي في مدينة الإسكندرية بعد صراع طويل مع المرض.

وأدى زكريا أدوارا عدة في السينما المصرية نالت أصداء واسعة في مصر وعدد من الدول العربية، كان أبرزها دوره في "طباخ الريس" وفي فيلم "الفيل في المنديل".