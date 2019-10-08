شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : قناة الجزيرة تعلن وفاة الداعية السعودي سلمان العودة ،، والحزن يجتاح الوطن العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجـــل : قناة الجزيرة تعلن وفاة الداعية السعودي سلمان العودة ،، والحزن يجتاح الوطن العربي

على امتداد الساعات الماضية تداول خبر وفاة الداعية السعودي سلمان العودة في محبسه، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دون توضيح تفاصيل وحقيقة الأمر.

وجاء ذلك بعد نشر حساب على موقع فيسبوك يدعى "خديجة بن قنة" مذيعة قناة الجزيرة، منشور قائلة إن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون أعلن وفاة الشيخ سلمان العودة في أحد مستشفيات الرياض بعد نقله من السجن لتعرضه لأزمة قلبية.

Advertisements

وظل الخبر في الانتشار الواسع والتداول، إلى أن وضح نجله عبدالله العودة حقيقة الأمر في تغريدة عبر حسابه بموقع

تويتر قائلا: "الوالد الشيخ سلمان العودة بخير وصحته طيبة والحمدلله، هناك تواصل مستمر معه وزيارة دورية، أسأل الله أن يتمم عليه بالفرج العاجل".

شاهد التغريدة:

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى في تداول أخبار الوفاة عن الشيخ العودة بعد القبض عليه من منزله في محافظة بريدة بمنطقة القصيم في القضية المعروفة باسم "الخلية الاستخبارية" التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية.