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عدن - ياسمين التهامي - من العاصمة السعودية الرياض ..بث مباشر لفضيحة اخلاقية بين ثلاث فتيات سعوديات مع شاب لبناني في احد المقاهي ..شاهد

اثار فيديو متداول على منصة تويتر غضب عارم في وسط السعوديين بسبب ما احتواه من تفسخ وانحلال . وفي الفيديو الذي رصدة موقع "صوت المغتربين" ، وصوره شباب سوريين في احد مقاهي العاصمة السعودية الرياض ، وظهرو فيه وهم يقومون بالتحرش بثلاث فتيات سعوديات . Advertisements وفي بداية المقطع توجه احد الشباب الى طاولة البنات وبدأ الحديث معهم ، بينما كان صديقه الأخر يقوم بالتصوير من بعيد ، واستطاع الشاب اقناع إحدى البنات واخذ السناب شات تبعها ، ثم عاد متفاخر امام صديقه واصفا إياه بالمقهور . وفي نهاية المقطع توجه ذات الشاب إلى البنات مرة اخرى وطلب من البنت ان تشاركه شرب الارجيله .."الشيشه" . وعلق ناشطون سعوديون على المقطع بقولهم ان هذة هي نتائج هيئة الترفيه التي يرأسها تركي وهذة هي السعودية العظمى التي يسعى إليها بن سلمان.

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