شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وبالصور...طبيب يذبح امراة في تعز ويهرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص

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ذبح طبيب إمرأة بحجة إجراء عملية الغدة الدرقية بشرعب بمحافظة تعز ،وذكر مصدر محلي أن طبيب قام بإجراء عملية لـ إمرأة من شرعب الرونة عزلة بني زياد وتدعى "نجاة إسماعيل مارش" على أساس أنها عملية للغدة الدرقية في المركز الصحي مستوصف الإسراء بسوق الأحد،حيث قام الطبيب بذبحها وأخذ مبلغ 350 الف ريال من اسرتها ،وحسب المصدر فقد طلب الطبيب من أسرة المرأة إسعافها إلى المدينة بعد قيامه بذبحها وفارقت الحياة بالطريق.

وأكد المصدر أنه قد سبق للطبيب القيام بجرائم منها تمزيق بطن مرض على أساس إجراء عملية الزائدة.

وأفاد المصدر أن الطبيب فر من المنطقة بعد جريمته بحق المرأة بينما وجهت السلطات الرسمية بإغلاق المستوصف ويجري البحث عن الطبيب ،وتشهد شرعب الرونة غضب كبير من هذا العمل الذي اعتبروه جريمة تستوجب القصاص .