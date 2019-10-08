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عدن - ياسمين عبدالعظيم - من العاصمة السعودية الرياض ..بث مباشر لفضيحة اخلاقية بين ثلاث فتيات سعوديات مع شاب لبناني في احد المقاهي ..شاهد

اثار فيديو متداول على منصة تويتر غضب عارم في وسط السعوديين بسبب ما احتواه من تفسخ وانحلال . وفي الفيديو الذي رصدة موقع "صوت المغتربين" ، وصوره شباب سوريين في احد مقاهي العاصمة السعودية الرياض ، وظهرو فيه وهم يقومون بالتحرش بثلاث فتيات سعوديات . ------------------------------------ شاهد ايضا : • عاجـــل : الحزن يخيم على قناة الجزيرة بعد وفاة مذيعها الشهير .. وفيصل القاسم ينعيه بهذة الكلمات المؤثرة ..شاهد • شاهد : سما المصري تنزل ‘‘الحليب’’ بيديها في بث مباشر .. «فيديو جريئ» يهز مواقع التواصل الاجتماعي • الفنانة أصالة نصري تعلن أخيرا عن حبيبها الجديد .. والمفاجأة شاهد ماهي جنسيته !؟ • من العاصمة السعودية الرياض ..بث مباشر لفضيحة اخلاقية بين ثلاث فتيات سعوديات مع شباب سوريين في احد المقاهي ..شاهد Advertisements بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي زوجته.. شاهد كيف عاقبتها الأميرة !؟ • عاجـــل : انتفاضة مفاجئة بالعاصمة السعودية الرياض على خلفية مقتل اللواء "الفغم".. وتحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف .. انكشف المستور وبانت الحقيقة ..شاهد • فضيحة جنسية من العيار الثقيل تهز السعودية .. وبطلتها هذه الأميرة ..«شاهد صور و اسماء» • عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام • عاجـــل : قناة الجزيرة تعلن وفاة الداعية السعودي سلمان العودة ،، والحزن يجتاح الوطن العربي ------------------------------------ وفي بداية المقطع توجه احد الشباب الى طاولة البنات وبدأ الحديث معهم ، بينما كان صديقه الأخر يقوم بالتصوير من بعيد ، واستطاع الشاب اقناع إحدى البنات واخذ السناب شات تبعها ، ثم عاد متفاخر امام صديقه واصفا إياه بالمقهور . وفي نهاية المقطع توجه ذات الشاب إلى البنات مرة اخرى وطلب من البنت ان تشاركه شرب الارجيله .."الشيشه" . وعلق ناشطون سعوديون على المقطع بقولهم ان هذة هي نتائج هيئة الترفيه التي يرأسها تركي وهذة هي السعودية العظمى التي يسعى إليها بن سلمان.

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