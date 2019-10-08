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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

تداول ناشطون على السوشال ميديا اخبارا تتحدث عن سقوط طائرة امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة اليوم الاحد اثناء توجهه إلى تركيا . وزعمت تلك الاشاعة ان طائرة امير قطر تعرضت لخلل فني ، وفقد طاقمها القدرة على التحكم بها ، وتحطمت بعد اقل من ساعة على اقلاعها من الدوحة ، ونشر الناشطون صورا لطائرة قطرية تشتعل بالنيران وزعمو انها طائرة اميرة قطر بعد سقوطها . ------------------------------------ شاهد ايضا : • عاجـــل : الحزن يخيم على قناة الجزيرة بعد وفاة مذيعها الشهير .. وفيصل القاسم ينعيه بهذة الكلمات المؤثرة ..شاهد • شاهد : سما المصري تنزل ‘‘الحليب’’ بيديها في بث مباشر .. «فيديو جريئ» يهز مواقع التواصل الاجتماعي • الفنانة أصالة نصري تعلن أخيرا عن حبيبها الجديد .. والمفاجأة شاهد ماهي جنسيته !؟ Advertisements • من العاصمة السعودية الرياض ..بث مباشر لفضيحة اخلاقية بين ثلاث فتيات سعوديات مع شباب سوريين في احد المقاهي ..شاهد بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي زوجته.. شاهد كيف عاقبتها الأميرة !؟ • عاجـــل : انتفاضة مفاجئة بالعاصمة السعودية الرياض على خلفية مقتل اللواء "الفغم".. وتحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف .. انكشف المستور وبانت الحقيقة ..شاهد • فضيحة جنسية من العيار الثقيل تهز السعودية .. وبطلتها هذه الأميرة ..«شاهد صور و اسماء» • عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام • عاجـــل : قناة الجزيرة تعلن وفاة الداعية السعودي سلمان العودة ،، والحزن يجتاح الوطن العربي ------------------------------------

هذة الاشاعة التي انتشرت مساء اليوم سرعان ما افتضحت واتضح انه لا أساس لها من الصحة ، وان امير قطر لم يغادر الدوحة ، وبعد تتبع مصدر الإشاعة اتضح انها من حسابات اماراتية ارادو من خلالها خلط الاوراق . كما اتضح ان الصورة المتداولة هي لطائرة قطرية فعلا اسقطها حلف الناتو في منتصف العام 2017م اثناء توجهها الى ليبيا حسب ما نشرته وسائل الاعلام في ذلك الوقت .

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