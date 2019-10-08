شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الامن الدولي يباغت السعودية والامارات ويطيح بالرئيس هادي وعبد الملك الحوثي ويعلن شكل الدولة الجديدة باليمن ومن سيتولىالامور في ادارة اليمن الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مجلس الامن الدولي يباغت السعودية والامارات ويطيح بالرئيس هادي وعبد الملك الحوثي ويعلن شكل الدولة الجديدة باليمن ومن سيتولىالامور في ادارة اليمن الجديد



نقلت وسائل إعلام عن موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي أن المندوب الاممي مارتن جريفثس يقترح أن يدار اليمن بواسطة حكومة فيدرالية، ويتم استبعاد الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي على أن يتم تقسيم البلاد جغرافياً إلى ثلاثة أقاليم هي: منطقة شمالية وعاصمتها صنعاء، ومنطقة وسطى وعاصمتها تعز، ومنطقة جنوبية وعاصمتها عدن.

وبالمقابل نفت مصادر في الأمم المتحدة أن يكون مبعوثها مارتن جريفثس قدم مقترحاً لحل الأزمة اليمنية بتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertisements

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

وقالت المصادر إنه لا صحة لهذه المعلومات وأن مجلس الأمن يدعم دعماً كاملاً الدعوة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لإطلاق حوار بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا، في بيان، الأطراف المتحاربة في الجنوب إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على السلامة الإقليمية.

وأكد المجلس دعمه "للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع، معرباً عن "تأييده لها تأييداً كاملاً"، داعياً الأطراف إلى التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح.​