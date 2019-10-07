وفاة الإعلامي الشهير في قناة الجزيرة القطرية .. شاهد كيف نعاه فيصل القاسم ؟ (صورة مؤثرة)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت مصادر إعلامية أردنية، يوم الجمعة 4 / 10 / 2019 خبر وفاة محمد خير البوريني الإعلامي والمذيع الأردني الذي سبق له أن عمل في قناة الجزيرة القطرية وعدد من وسائل الإعلام العربية والمحلية.

بدورها، نعت جمانة غنيمات المتحدث باسم الحكومة الأردنية الإعلامي محمد البوريني، مستذكرة إسهاماته وجهوده الإعلامية محليا وعربيا، مقدمة التعازي إلى الأسرة الإعلامية في الأردن ولعائلته في مصابها الجلل.

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الجدير ذكره أن الإعلامي محمد خير البوريني عمل في قناة الجزيرة كمذيع ومقدم لبرنامج "مراسلو الجزيرة" وعدد من البرامج المختلفة، وكذلك في قناة المملكة الأردنية وفي التلفزيون الأردني الرسمي بالإضافة لقناة ام بي سي في عمان.

هذا وقد نعى البوريني زمليه فيصل القاسم بتغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: انتقل إلى رحمة الله زميلنا محمد خير البوريني في الأردن. له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. وأحر التعازي لعائلته وأهله الكرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن أبرز تغطيات الراحل البوريني، تغطيته لانسحابات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدن الفلسطينية في التسعينات، وكذلك أحداث انتفاضة الأقصى، بالإضافة إلى عمله كمراسل للجزيرة في أفغانستان قبيل سقوط تنظيم "طالبان".