شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين ”تهز” العراق والعرب بكلمات موجعة وتنشر ”فيديو مؤثر” للبطل الراحل وهو ينزف على الأرض .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد صدام حسين الخميس مقطع فيديو لاستهداف أحد أبطال العراق المحتجين قبل رحيله وهو ينزف دما، خلال التظاهرات الدموية المطالبة بإقالة الحكومة العراقية، قالت إنه يمثل “اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

وعلقت ابنة الرئيس العراقي الراحل على مقطع الفيديو بالقول: “نعتذر لقساوة المنظر ولكن كي نضع المتابعين بالصورة عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

وكانت رغد قد دعمت الأربعاء التظاهرات قائلة: “معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم”، مضيفة: “أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق بإذن الله”.

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رغد صدام حسين ”تهز” العراق والعرب بكلمات موجعة وتنشر ”فيديو مؤثر” للبطل الراحل وهو ينزف على الأرض .. شاهد

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وقتل نحو مئة شخص معظمهم من المتظاهرين وجرح حوالى أربعة آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء، حسب آخر حصيلة أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق.

وقالت مصادر طبية إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن ستة من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد ذي الغالبية الشيعية.