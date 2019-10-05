شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مُحرج .. الهواء يُطير فستان الفنانة الشهيرة نسرين طافش ويُظهر ملابسها الداخليّة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة نسرين طافش لموقف محرج على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي. جديد "الخليج 365": Advertisements

حدث ذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة المصري “الفارس والأميرة” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. وظهرت نسرين طافش بفستان أبيض قصير ارتفع بسبب الهواء مما جعلها تشعر بالإحراج ولكنها تداركت الموقف ووضعت يدها على الفستان كي لا يرتفع. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها نسرين طافش لهذا الموقف في الجونة بل سبقه نفس الموقف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.

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