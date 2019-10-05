نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن الفنان المصري محمد إمام يستمتع بأبوته كثيرا رغم مشاركة جمهوره في بعض المواقف الطريفة التي يتعرض لها بسبب ابنته. الفنان المصري شارك جمهوره في صورة له من كواليس فيلمه الجديد «لص بغداد»، عبر موقع «أنستجرام»، حيث فوجئ بوجود «تيتينة» ابنته داخل حقيبته. جديد "الخليج 365":

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