“شاهد” : هكذا أصبحت بلاد الحرمين.. نساء سعوديات يرقصن وسط الشارع والشباب يصفقون (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو لمجموعة من النساء في شوارع المملكة اعتبره ناشطون غير لائق ومخجل.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ونشره الكاتب السعودي تركي الشلهوب على صفحته بتويتر، سيارة بها عدد من النساء المنتقبات يرقصن على نغمات الأغاني.
جديد "الخليج 365":
وجلست السيدات على نوافذ السيارة في يتراقصن في مشهد صادم التقطه شباب كانوا يقودون سيارة بجانبهم، ما فجر موجة غضب واسعة.
وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.
وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.
وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.
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