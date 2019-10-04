شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يفجر قنبلة عن تفاصيل إغتيال اللواء “الفغم”.. بهذه الطريقة البشعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمير سعودي معارض فجر قنبلة جديدة كقنابل الرئيس التركي أردوغان عندما كان يكشف كل فترة تفاصيل جديدة عن إغتيال الصحافي جمال خاشقجي الذي تمر الذكرى السنوية الأولى له اليوم دون الكشف عن مكان الجثة ولا محاسبة القنلة.

الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود أكد أن عناصر الحرس الملكي تتلقَّى تدريبات نفسية عالية المستوى في ضبط النفس وكيفية التصرف، وبالتالي تساءل في الوقت نفسه بالقول: ”كيف لعنصر في الحرس الملكي كممدوح أن يطلق النار على زميله الفغم، ومن ثمّ يبادر بإطلاق النار على رجال الأمن ويشتبك معهم بطريقة عشوائية، رغم تلقيه العديد من الدورات في الخارج على كيفية ضبط النفس”.

جديد "الخليج 365":

أمير سعودي يفجر قنبلة عن تفاصيل إغتيال اللواء “الفغم”.. بهذه الطريقة البشعة

الجيش ينكح الاطفال بتعز وإنتفاضة حقوقية

عاجل : وزير الدفاع المصري يفاجى الجميع ويوجة رسالة عاجلة للرئيس السيسي ويطالبة بتنفيذ هذا الشيء

اسرائيل تكشف تفاصيل سرية عن مقتل حارس الملك سلمان ستثير جنون محمد بن سلمان وتنهي الجدل (تفاصيل)

نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

ايران تعلن استسلام السعوديه وطلبها التهدئة. والجبير يرد. سريعا .....شاهد

ورد الآن : الأمم المتحدة تفاجئ الجميع وتكشف بالاسم عن ”الرأس الكبير” في جريمة إغتيال خاشقجي..شاهد(فيديو)

عـــــاجـــــل : عاصمة دولة عربية الآن على صفيح ساخن .. إنقلاب مفاجئ وسيطرة على المطار .. والسلطات تعلن حالة الطوارئ وتطلق صافرة الإنذار .. شاهد تفاصيل مباشرة لما يحدث الآن

لأول مرة :السفير ياسين سعيد نعمان يوجه للحكومه اليمنية اتهامات خطيرة جداً

ايران تعلن استسلام السعوديه وطلبها التهدئة. والجبير يرد. سريعا .....شاهد

ورد الآن : عملية إرهابية تهز السعودية .. ومقتل قيادات أمنية رفيعة واعتقالات بالجملة .. والسلطات تكشف التفاصيل

شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزاء اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)

شاب يكتشف أن زوجته الحامل هي أخته فيتخذ هذا القرار الكارثي

نبوءة خطيرة لـ‘‘فيصل القاسم’’: ترقبوا الإنفجار الأكبر في هذة العواصم العربية (الأسماء)

اعلان رسمي ...السلطان قابوس ينهي حلم الامارات في الجنوب الى الابد ويقدم للرئيس هادي خدمة عظيمة تمكنه من سحق الانتقالي وانهاء دوره في كل المحافظات الجنوبية

وزير الخارجية الروسي: هذا الرئيس العربي الوحيد الذي ترك السلطة بشرف ولم يهرب عقب ثورات الربيع العربي (الاسم)

ما هي أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور..لن تتوقعها..!

يمني جائع لا يجد ما ياكل ينتقم شر انتقام من اماراتي متغطرس ويوجه له لكمة بقبضته القوية في وجهه توقعه ارضا ( شاهد 3 صور رهيبة اثلجت صدور اليمنيين )

بعد الصمت السعودي ومهزلة المبعوث غريفيث وتأييده للامارات ..ضربة ساحقة للامارات اعلن عنها قبل قليل الرئيس هادي شخصيا تصعق ولي عهد ابو ظبي وتربك كل حساباته في الجنوب

عربي يقيم في العاصمة صنعاء يصدم كل اليمنيين ويقوم بهذا العمل الفاضج والمحرم شرعا مع النساء داخل بناية ضخمة

وأخيرًا...السعودية تتحرر من ابتزاز ترامب وتعلن رسميًا التحالف مع العدو اللدود لأمريكا وتعقد صفقة ضخمة (تفاصيل)

Advertisements

عـــــاجل : مصادر غربية وعربية تكشف عن مخطط إنقلاب بقصر الملك ومؤامرات إغتيال الحارس الأمين وتحذيرات سابقة

ورد الآن : قرار رسمي بوقف بث قناة الجزيرة استجابة لمطالب ”دول المقاطعة” المقدمة إلى دولة قطر

وردنا الان : الملك يباغت الجميع بهذا القرار الصادم وأنباء عن هروب ولي العهد ومصدر يكشف مايجري داخل الاسرة الحاكمة ( صورة )

عــــــــاجل : اسرائيل تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

أفشل محاولة اغتيال الملك على يد أفراد من عائلته.. معلومات جديدة تكشف تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم

الملك سلمان غاضب اشد الغضب من هذة الشائعة المتعلقة بحارسه الشخصي عبد العزيز الفغم ( تعرف على الشائعة التي اغضبت الملك سلمان )

عاجل : اجتماع طارئ بين قائد القوات القطرية ورئيس أركان الجيش التركي ويصدرون بيان عسكري ...ومحمد بن سلمان يطلب النجدة من ترامب "بيان "

ورد الآن : معلومات جديدة’ تغير مجريات الأحداث في السعودية وتقلب الطاولة راسا على عقب ..اللواء الفغم لم يقتل على يد صديقه ..والملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال وحارسه الشخصي انقذ المملكة من انقلاب محقق ..شاهد تفاصيل ما حدث

عــاجل .. محمد بن سلمان يصدم الجميع و يصدر قبل قليل أمر ملكي بعودة "هيئة الأمر بالمعروف" والسعوديون يخرجون الى الشوارع .. شاهد

لأول مرة...شقيق الملك سلمان يتحرك لوقف انهيار المملكة .. وهذا ما يفعله بشأن ‘‘ولي العهد’’ ووكالة رويترز تكشف عن حدث تأريخي سيقلب موازين القوى في السعودية

عاجل : الحوثيون يسيطرون على قناتي العربية والحدث في اليمن وأنباء عن مقتل ‘‘محمد العرب’’ شاهد ماذا قال في آخر ظهور له (صورة)

فضيحة مدوية... “شاهد” بالصور.. خطيبة خاشقجي في أحضان “جيف بيزوس” من أمام القنصلية تشعل مواقع التواصل

معلومة مثيرة تربك الشارع السعودي .. بن سلمان قدم هذا العرض الخطير للواء عبدالعزيز الفغم قبل مقتله لكنه رفض فحدث له ماحدث

عــــــــاجل: الشرعية تباغت الامارات والمجلس الانتقالي بضربة كبيرة وغير متوقعة في عدن اربكت جميع حساباتهم ..شاهد ماحدث

وقال إنّ السلطات السعودية أجبرت عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم على تبني الرواية الرسمية، وعدم مخالفة الرواية الرسمية التي تمّ تناقلها في وسائل الإعلام الرسمية وعبر الحسابات المحسوبة عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

والأمير بن فرحان كشف عن أن لديه معلومات بأن الأمير محمد سلمان هو من يقف وراء اغتيال الفغم، شارحاً أسباب قيامه بذلك، وكيف تم التخلص من حارس الملك سلمان الشخصي.

وبحسب الأمير السعودي كان “الفغم” يمثل مشكلة في وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بسبب علاقته القوية مع الأمراء المناهضين لسياسات محمد بن سلمان، ما دفع الأمير للتخلص من الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.

وفي هذا السياق يقول الأمير خالد بن فرحان آل سعود، إنّ حادثة قتل الحارس الشخصي للملك سلمان هي من تدبير وتخطيط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان يعتبره حجر عثرة في وجهه.

وأضاف «لم يكن هناك رضا ولا قبول عن الفغم، باعتباره من الحرس القديم الذي لا يتبع منظومة محمد بن سلمان وجناحه المؤيد له، وهذا يعود إلى أنَّ والده بداح الفغم كان قد خدم مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله أكثر من 30 سنة.

الأمر الذي يجعل من ولائه لمحمد بن سلمان مسألة مشكوكاً بها؛ لأنه محسوب على أبناء الملك عبدالله، بحكم خدمته هو ووالده مع الملك عبدالله، وبعد وفاته ظلَّ على الوفاء لأبناء الملك عبدالله، وعلى رأسهم الأمير متعب، الذي كان يتولى منصب وزير الحرس الوطني السعودي سابقاً.

يقول بن فرحان إنّ أوامر وتحذيرات مسبقة كانت قد صدرت للفغم، باحتمالية قتله أو استبعاده بأي طريقة، مشيراً إلى أنّ الملك سلمان كان أكبر داعم له في منصبه، إلا أنّه لم يعد قادراً على مجابهة سطوة نجله محمد، الأمر الذي دفعه للتغاضي عن سياسة ابنه وأفعاله، باعتبار أنّ نجله الشاب يدرك تحالفات المنطقة ومتغيراتها، وأنّ السلطة الفعلية والحقيقية للسياسة الداخلية والخارجية بيده.

ولكن هذا الوضع حفَّز محمد بن سلمان على التفكير بأي طريقة ممكنة لاستبعاده أو تصفيته، بعد أن فشلت كل المساعي السلمية في إبعاده من محيط الأسرة الحاكمة والقصر الملكي، حسبما تقول هذه المصادر.

استعان الأمير محمد بن سلمان بعناصر «بلاك ووتر» لتصفية الفغم، حسبما يقول الأمير بن فرحان، وجاء استخدام هؤلاء المرتزقة بعد أن فقد الأمير محمد الثقة في أقرب الناس حوله، وقام باستبدال حراسه الشخصيين التابعين للحرس الملكي بمقاتلين من «بلاك ووتر».

تجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر أشرفت على حملة الاعتقالات التي أمر بها محمد بن سلمان، والتي استهدفت أمراء ومسؤولين، وهذا ما أكدته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، التي كشفت في وقت سابق أنّ مرتزقة «بلاك ووتر» هم من يتولّون التحقيق مع هؤلاء المعتقلين داخل فندق «الريتز-كارلتون».

ويقول الأمير خالد بن فرحان: أصبح الأمير محمد يستأجر مرتزقة بلاك ووتر لحمايته، عوضاً عن الحرس الملكي، الذي كان يتبع في وقت سابق وزارة الحرس الوطني، والتي كان يرأسها الأمير متعب بن عبدالله، قبل أن يصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بإعفائه.

يقول خالد بن فرحان: وبطبيعة الحال فإنّ محمد بن سلمان يدرك جيداً طبيعة التحالفات داخل العائلة الحاكمة في السعودية، ومنها أن الحرس الملكي وقيادته، الذي كان جزءاً من الحرس الوطني، كان محسوباً على الملك عبدالله وابنه متعب.

ولذلك مازال الأمير محمد لا يثق في الحرس الملكي، حسب بن فرحان، بعد نقل اللواء الخاص من الحرس الوطني المكلف بحراسة الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد، ودمجه بالحرس الملكي، وتمّ فصل الحرس الملكي عن وزارة الدفاع، وأصبح قطاعاً مستقلاً، وبميزانية مستقلة، وتمّ توحيد اللباس والتجهيزات، وأصبح رئيس الحرس الملكي مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالملك.