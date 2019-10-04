شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور..لن تتوقعها..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت بعض الصحف العربية بعمل مسح حول أكثر الدول العربية تصديرا واستهلاكا للكحول والخمور وكانت النتيجة مفجعه فخرجت بعض النتائج بإحتلال دولة الإمارات وتونس مركز الصدارة في استهلاك الخمور وتصديره ومن المعروف والسائد أن الدول الأوربية هي أكثر الدول استهلاكاً للخمور ولكن نتائج هذا البحث خرجت بعض الآراء المخالفة فقد توجت الإمارات بأكثر الدول استهلاكا للويسكي وحفاظا على استهلاك الخمور وبذلك تكون قد أزاحت فرنسا وقد بلغ استهلاكها أكثر من 10 ملايين لتر.

وقد كشفت دراسة أخرى مفاجآت عديدة أهمها احتلال المغرب أيضا مركز متقدم في استهلاك الخمور إلى جانب تونس والأمارات وتلك الدراسة قد أنجزتها منظمة الصحة العالمية وقد أعلنت نتائجها حديثا وأوضحت أن 48% من سكان العالم لا يشربون الخمور وقالت دراسة أخرى أيضا بأن الروس والألمان هو أكثر الشعوب استهلاكا للخمور وثبت بعد ذلك خطأ هذا الاعتقاد السائد وأن الحقيقي أن تونس تستهلك أضعاف ما يستهلكه الألمان فيستهلك التونسي ما يقارب 26.2 لترا خلال السنة متقدما بذلك على معظم العرب وغيرهم من الدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وقد استأثرت الإمارات بنصيب 32.6% من الاستهلاك العالمي للخمور أما المغرب فقد احتلت المركز السادس في استهلاك الخمور وذلك بمعدل 17.10لترا خلال السنة بعد السودان الذي بلغ استهلاكها 24.1 لترا ولبنان 23.9 لترا وبالرغم من أن الخمور من المحرمات خاصة في الدول الإسلامية إلا أننا نجد العكس فقد احتلت الدول العربية المراكز الأولى على عكس الدول الأوروبية وهذا يرجع إلى ضعف العقيدة ولابد من مواجهة هذه الظاهرة ومحاولة توفير تلك الأموال المهدرة على أشياء لا قيمة لها لخدمة البشرية ومن المعروف مخاطر تلك الخمور على صحة الإنسان لذا يجب التوعية المستمرة بمخاطرها.

قد يهمك ايضاً:

وأخيرًا .. الإطاحة بمجنن المصريين محمد علي في هذه الدولة بعد تدخل السعودية .. والسيسي يطير من الفرح (شاهد)



عاجل : قوات عسكرية اماراتية جديدة تصل لاحتلال جزيرة سقطري واعلان حالة الطورائ في الجزيرة (تفاصيل)





صحيفة بريطانية شهيرة تفجر مفاجآة مزلزلة وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها حارس الملك سلمان الفغم وتسببت بمقتله ؟

شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘



فيصل القاسم يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن انفجارات وشيكة في المنطقة العربية



ما هي أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور..لن تتوقعها..!



اعلان رسمي ...السلطان قابوس ينهي حلم الامارات في الجنوب الى الابد ويقدم للرئيس هادي خدمة عظيمة تمكنه من سحق الانتقالي وانهاء دوره في كل المحافظات الجنوبية

محمد بن سلمان يفاجئ الجميع : يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر .. ويكشف علاقته بـ اغتيال خاشقجي

نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

شاهد ماذا صنع محمد بن سلمان بالأمير المعزول محمد بن نايف بعد ظهوره المثير في عزال اللواء الفغم .. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله (صور)



Advertisements

الفنانة الشهيرة التي أثارت إعجاب جميع أبناء الوطن العربي تجري عملية تحويل_جنسي وتصبح ذكرًا ..شاهد صور قبل وبعد العملية



صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي” وتعمق الحزن في السعودية (شاهد)



بمساعدة رئيس الوزراء معين عبدالملك.. الامارات تستعيد السيطرة على نشاط تصدير النفط في اليمن.. وهذا هو المقابل اللعين! (التفاصيل)



وأخيرًا .. السعودية تتحرر من ابتزاز ترامب وتعلن رسميًا التحالف مع العدو اللدود لأمريكا وتعقد صفقة ضخمة (تفاصيل)



عاجل : الرئيس هادي يطيح بالذراع الأيمن للإمارات .. قرار جمهوري الآن



عاجل : تحذير هـــــأم من السعودية لكل المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة .. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة (صورة)

كشف حقيقة (الصورة) المتداولة لعربة البث الخاصة بقناتي العربية والحدث وكيف وصلت إلى يد الحوثيين؟ وما مصير الاعلامي محمد العرب؟

عاجل : الامارات تنجح بتنفيذ أول خطوة عملية لاختراق صفوف الشرعية في مأرب وتضع اول موطئ قدم لها عسكريا بحجة ضرب حزب الاصلاح..!

الإمارات تشكل خلية اعلامية يمنية لمهاجمة الشرعية والجيش الوطني.. اليكم أسماء رئيس وأعضاء الخلية..!



الأمير أحمد بن عبدالعزيز يعبر عن صدمته الشديدة لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم.. شاهد ما قاله في عزاء الفقيد؟ (فيديو)



مذيعة الجزيرة علا الفارس تفجر فضيحة مزلزلة عما يحدث في قنوات mbc ..وهذا ما حدث لـ‘‘سارة عبدالعزيز ولجين عمران’’ (فيديو)

وأخيرًا .. الأمم المتحدة تكشف نتائج التحقيقات في اغتيال خاشقجي .. وتكشف بالاسم عن ”الرأس الكبير” في الجريمة (فيديو)