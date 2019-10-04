شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شباب يصورون فيديو فاضح لثلاث فتيات سعوديات في سيارتهن بأحد شوارع الرياض ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شباب يصورون فيديو فاضح لثلاث فتيات سعوديات في سيارتهن بأحد شوارع الرياض ..شاهد

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو لمجموعة من النساء في شوارع المملكة اعتبره ناشطون غير لائق ومخجل.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ونشره الكاتب السعودي تركي الشلهوب على صفحته بتويتر، سيارة بها عدد من النساء المنتقبات يرقصن على نغمات الأغاني.

------------------------------------

شاهد ايضا :

• شباب يصورون فيديو فاضح لثلاث فتيات سعوديات في سيارتهن بأحد شوارع الرياض ..شاهد

• شاهد: السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو"

• قبل مقتله .. شاهد لحظة تصدي اللواء الفغم لمحاولة اغتيال ”الملك سلمان” .. فيديو وصور تنشر لأول مرة

وردنا الان : عملية إرهابية تهز السعودية .. ومقتل قيادات أمنية رفيعة واعتقالات بالجملة .. والسلطات تكشف التفاصيل

Advertisements

• إعلان عسكري خليجي عاجل .. وإجتماع طارئ في السعودية بمشاركة قطر وتحذير من كارثة كبرى قادمة .. "تفاصيل طارئة"

• القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع صديقها بمكان عام .. شاهد بالصور فضائح الاميرات في اوروبا

-------------------------------------

وجلست السيدات على نوافذ السيارة في يتراقصن في مشهد صادم التقطه شباب كانوا يقودون سيارة بجانبهم، ما فجر موجة غضب واسعة.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.