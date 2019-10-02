شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... رانيا يوسف تثير موجة غضب جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو جديد لها في الجم الرياضي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد باستعراض جسدها في فيديو مثير هذه المرة من داخل الجيم، ما فجر موجة غضب تجاهها من قبل النشطاء الذين اتهموها بنشر الفجور وإثارة الغرائز بهدف الشهرة.

وتظهر “رانيا” في الفيديو الذي نشرته على حسابها بانستجرام ورصدته (وطن) وهي تؤدي مجموعة من التمارين، وترتدي ملابس ضيقة جدا أظهرت تفاصيل جسدها بدقة وكأنها تتعمد إثارة غرائز الشباب لكسب التفاعل.

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كما حرصت رانيا على أداء تمارين تظهر مفاتنها الأنثوية لتتباهى بها كعادتها، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل متابعيها.

ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة عرضتها لهجوم عنيف.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها، وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر كان آخرها بسبب فستانها الفاضح الذي أحدث ضجة كبرة بأحد المهرجانات.