شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بث فيلم إباحي على شاشة عملاقة في أحد الشوارع .. السائقون أوقفوا مركباتهم نصف ساعة لمتابعته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكّن “هاكرز” من اختراق لوحة إعلانية عملاقة على طريق سريع بمدينة آبورن هيلز بولاية ميتشغن الأمريكية، وبث فيلم إباحي لمدة 30 دقيقة. Advertisements وحاول رجال الشرطة قطع التيار الكهربي عن اللوحة ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، ولكن بعد ذلك بدأوا في محاولة التوصل لهوية مالك اللوحة الإعلانية. وعندما اكتشفوا هويته، قام رجال الشرطة بالتواصل معه لإيقاف عملها، واتضح أن أحد المخترقين قام باختراق الجهاز الرئيسي المتحكم في المحتوى المعروض على اللوحة. وتمكن صاحب اللوحة من غلقها تمامًا لاحقاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| بث فيلم إباحي على شاشة عملاقة في أحد الشوارع .. السائقون أوقفوا مركباتهم نصف ساعة لمتابعته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.