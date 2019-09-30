شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل تعرف على #الحارس_الشخصي_الجديد_للملك_سلمان؟ من يخلف #عبدالعزيز_الفغم في حراسة الملك؟ (شاهد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت حسابات سعودية على تويتر أنباء تفيد بتعيين حارس شخصي جديد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلفا للواء الراحل عبدالعزيز الفغم الذي قتل أمس إثر خلاف شخصي مع صديقه، بحسب الراوية الرسمية السعودية.

النشطاء تحدثوا عن تعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، بينما لم يؤكد أي مصدر رسمي هذه المعلومة.

وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، في مدينة جدة؛ إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل، وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكشف مغردون سعوديون، أن الأب بداح الفغم كان مع الملك عبدالله، مرافقًا خاصًا لعقود طويلة .. وواصل أبناؤه من بعده مسيرتهم مع الملوك“.

وحالياً تقع تلك المهمة في يد ثلاث رجال بالمملكة، هم فقط المسؤلون عن اختيار الحرس الجديد للملك.

الحرس الملكي

وتعد رئاسة الحرس الملكي السعودي هي المكلفة بتأمين الحراسة للملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكافة القصور والدواوين والضيافات الملكية وكافة المناسبات التي يرعاها الملك وولي العهد.

وتم تحويل قيادة الحرس الملكي إلى رئاسة بعد نقل اللواء الخاص من الحرس الوطني المكلف بحراسة عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عندما كان ولياً للعهد ودمجه بالحرس الملكي وتم فصل الحرس الملكي عن وزارة الدفاع وأصبح قطاعاً مستقلاً وبميزانية مستقلة وتم توحيد اللباس والتجهيزات وأصبح رئيس الحرس الملكي مرتبطاً إرتباطاً مباشراً بالملك.



محمد بن سلمان

يعد الأمير محمد بن سلمان أحد القادة الذين يختارون الحارس الشخصي للملك سلمان، بإعتباره نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء فضلا عن كونه وزيرا للدفاع.

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وفي سبتمبر 2018، تداول رواد موقع التواصل الأجتماعي” تويتر”، فيديو قصير لأحد أفراد الحرس الملكي وهو يلتقط صورة “سيلفي” مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر ولي العهد السعودي، في الفيديو المتداول، وهو يجيب بابتسامة تملأ وجهه عن سؤال الجندي: “أشلونك طال عمرك”، ليرد الأمير محمد بن سلمان عليه: “على ما تحب، الله يسلمك”، حسبما ذكرت “سبق” السعودية.

سهيل بن صقر المطيري

أما الرجل الثاني الذي في يده تعيين “الحارس الشخصي للملك سلمان”، الفريق سهيل بن صقر المطيري ابن مدرسة الحرس الملكي، فهو جاء خلفاً للفريق حمد العوهلي قائد الحرس الملكي السابق، الذي عُيِّن في منتصف شهر شعبان من عام 1426هـ، وشكّل العوهلي ونائبه مع فريقهما الحارس الأمين لتأمين القيادة السعودية وقصور الحكم والمواكب الرئيسة والاحتفالات التي يحضرها القادة.



وشغل المطيري قبل اختياره رئيساً للحرس الملكي السعودي منصب مساعد رئيس الحرس الملكي السعودي برتبة فريق، قبل أن يرقى إلى رتبة فريق أول ركن.

وتدرج المطيري في المناصب داخل الحرس الملكي، إذ شغل منصب مساعد رئيس الحرس الملكي السعودي للشؤون الإدارية، ورقي في عام 2010 من عميد إلى رتبة لواء، وفي يناير 2013 رقي إلى رتبة فريق.

ووفقاً للمنصب الجديد، أصبح المطيري مسؤولاً عن الحراسات الخاصة، وتأمين حراسة القادة وكبار المسؤولين، وتخرج أحد ابناءه من كلية الملك خالد العسكرية برتبة ملازم دفعة 33.

فهد بن محمد العيسى

وهو أحد القادة بالمملكة الذي من شأنه اختيار الحارس الشخصي للملك سلمان، وأصدر أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في أغسطس من العام الجاري، أمرا ملكيا بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير.

العميد الركن عبد الله بن علي التويجري

هو أحد الرجال البارزين في الحرس الوطني السعودي، والذي تولى مهام وواجبات مركز القيادة الرئيسي، ودوره في إدارة العمليات القتالية والأمنية بالمملكة، وساهم في إدامة الارتباط مع جميع القطاعات العسكرية أثناء الأزمات والكوارثوممارسة القيادة والسيطرة بفاعلية على العمليات التي تنفذها وحدات الحرس الوطني كافة.

الرائد محمد العمري

من الأسماء البارزة أيضاً في الحرس الوطني بالمملكة بإعتباره المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، وقد صدر الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة مقدم عام 2018.

وعبر المقدم “العمري” عن فرحته بهذه الثقة الملكية متمنيًا أن يكون عند حسن ظن المسؤولين في وزارة الحرس الوطني وعلى رأسهم صاحب السمو الامير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني.