شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن آخر ظهور للحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم قبل مقتله (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون عبرمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا قالوا إنه آخر ظهور للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز قبل مقتله في ظروف غامضة.

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وظهر اللواء الفغم، في الفيديو وهو يمارس رياضة المشي على ما يبدو في أحد شوارع كورنيش جدة، قبل مقتله بأيام، بحسب ناشطين.

ووصفت صحيفة سبق المقطع بأنه آخر ظهور للفغم.

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه و مشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.