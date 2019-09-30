إعلامي جنوبي يكشف لـ"اليمن العربي" قصة المناضل الذي فقد عينيه على أبواب معاشيق

الأحد 29 سبتمبر 2019

المقاتل الجنوبي سراج حماد

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال فضل العبدلي، الإعلامي الجنوبي، أن المقاتل الجنوبي سراج حماد انطفأت عينيه برصاصة غادرة من قناص بمدخل المعاشيق أثناء اسعافه لمصاب آخر زرناه الى حيث يرقد بمستشفى العيون الدولي بمعية المناضل ابو وضاح القعيطي,



وأكد العبدلي لـ"الخليج 365"، أن سراج حماد رغم أزمة عينيه لم ينكسر ولم ينهزم برغم مصابه الجلل ، لأنه مؤمن بقضية شعبه قدم روحه على كفه وأخرون كثر لا يعدون ولا يحصون من أجل هدف واضح، وهدفه استرداد وطن وكرامة شعب أهدرت من محتل غاشم اخذنا على حين غرة غدرا .

وأضاف الإعلامي الجنوبي، أنه أدهشه هذا البطل الذي خاض معارك عدة بدءً من معركة ( العر يافع ) في عام 2011م وردفان والضالع والعاصمة عدن وصولا الى الساحل الغربي ، مبينًا بأن سراج فقد عينيه برصاصة دخلت من العين اليمنى لتخرج من العين اليسرى، قائلًأ:” سراج شعلة تتوهج لاتنطفئ يتمنى ان يعود له نظره ليعود الذود عن حياض وطنه مع أبطال الجنوب ، متمنيًا له بالشفاء العاجل”.