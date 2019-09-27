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إطلالة جريئة وفاضحة لـ‘‘إيفانكا ترامب’’ في اجتماعات الأمم المتحدة أظهرت خلالها ‘‘مناطق حساسة’’...

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جريئة وفاضحة لـ‘‘إيفانكا ترامب’’ في اجتماعات الأمم المتحدة أظهرت خلالها ‘‘مناطق حساسة’’... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في اجتماع عقد ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

 

 

 

وحضرت إيفانكا ترامب ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم، إلا أن إطلالتها أصبحت محل انتقاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

#Ivanka #IvankaTrump is braless pic.twitter.com/NVEgKLluBa

— Choose your side (@ChooseSide) September 24, 2019
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#Ivanka #IvankaTrump is braless

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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