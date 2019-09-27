ورد الآن : امريكا تعلن الحرب على إيران وتطلق أول شرارة والجيش يبدأ الزحف وأسلحة حديثة تدخل الخط و السعودية تطير من الفرح

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع "سنتينل"، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف البنتاغون في بيان له، اليوم، أنه يضع أيضا قدرات إضافية قيد "التحضير للانتشار"، ما يعني أنه سيكون من الممكن وضعها في حالة التأهب بشكل أسرع في حال وقوع أي أزمة.

وتشمل هذه الخطة بطاريتين إضافيتين لأنظمة "باتريوت" ومنظومة "ثاد" للدفاع الجوي. وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه يخطط لنشر "قدرات إضافية" في السعودية عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" في المملكة يوم 14 سبتمبر الجاري. المصدر: رويترز

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