شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:انفجار يهز منزل محافظ شبوة وهجمات على نقاط عسكرية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-غرفة الاخبار أفاد مصدر محلي بشبوة أن انفجار هز محيط منزل محافظ شبوة

بعتق محمد صالح بن عديو. Advertisements وحسب المصدر فان قنبلة صوتية فجرها مجهولون اصابت محيط المنزل. واسفر انفجارها عن وقوع بعض الاضرار المادية.

هذا وقد شن مسلحون هجوماً على نقطة عسكرية في عين بامعبد،وذكر مصدر أمني أن مسلحين قاموا بمهاجمة نقطة في عين بامعبد في شبوة وأسفر الهجوم عن إصابة اثنين من الجنود وأحد المسلحين الذين نفذوا الهجوم ونقل الجرحى للعلاج.

وكانت قوات الحكومة قد سيطرت على شبوة بعد محاولة قوات إنفصالية تتبع المجلس الإنتقالي السيطرة على المحافظة اواخر اغسطس من العام الجاري



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