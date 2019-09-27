شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإنتقالي يتهم حكومة هادي بالفساد ومطالبات بالكشف عن مصير إيرادات المسيلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-غرفة الأخبار
أتهم القيادي بالمجلس الإنتقالي فضل الجعدي حكومة الرئيس هادي بالفساد ونهب ثروات البلاد.
وقال الجعدي في تصريح أن حكومة الرئيس هادي تنهب ثروات البلاد والمسؤولين يقومون بتغذية أرصدتهم بالخارج ،واصفاً مسؤولين في حكومة هادي بالقابضين على الجمر لتغذية أرصدتهم بالخارج،وتتزامن إتهامات الجعدي مع مطالبات الحقوقي محمد نعمان الذي يطالب بالكشف عن مصير عائدات نفط المسيلة حضرموت .
ومع الصراع السياسي والمسلح باليمن تضيع مئات المليارات في فساد مالي وإداري في مناطق الرئيس اليمني هادي ومناطق الحوثيين في حين ينهار الإقتصاد اليمني كل يوم ولاتصرف رواتب معظم موظفي الحكومة .
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