اقتراب اعصار هيكا من السواحل اليمنية والارصاد تطلق تحذيرات

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

اعصار

كتب الخليج 365-صنعاء

حذرت عددا من مراكز الارصاد الجوية مساء اليوم الثلاثاء من تطورات العاصفة المدارية في بحر العرب، هيكا، الى اعصارمن الدرجة الثانية.. مؤكدة أن الإعصار يجتاح بشكل مُباشر سواحل سلطنة عُمان.



وبحسب غرفة الانذار المبكر بحضرموت فإن آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الإعصار من الدرجة الثانية ويتحرك بالاتجاه شمال – غرب نحو سواحل جنوب وسط سلطنة عمان بين جزيرة مصيرة والوسطى وظفار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت أن التنبؤات العددية تشير الى تحول الإعصار الى منخفض مداري عميق صباح الغد الأربعاء ثم الى اضطراب مداري يتحرك نحو محافظات بلادنا الشرقية والوسطى مصحوبة بكتلة هوائية رطبة.

وبدأ إعصار "هيكا" مساء اليوم -الثلاثاء- باجتياح السواحل العمانية الشرقية بسرعة رياح تصل إلى 65 عقدة في الساعة وأمطار متوقعة لحوالي 150 ملم، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية العمانية.

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وأضاف البيان أن العاصفة تطورت بسرعة، حيث تحولت صباح الأمس إلى عاصفة مدارية قبل أن تكتسب مزيدا من القوة وتتحول الى إعصار من المتوقع أن يمر مركزه بالقرب من مدينة الدقم وجنوب جزيرة مصيرة.

وقررت السلطات العمانية تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في السلطنة ابتداء من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، كما أعلنت اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة، حالة من الاستنفار في جميع محافظات الوسطى ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية.

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة السعودية للأرصاد وحماية البيئة، عدم تأثر أجواء المملكة بإعصار هيكا الذي أكدت استمراره في التحرك غرباً صوب سواحل سلطنة عمان، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج.

وكان المركز اليمني للأرصاد الجوية حذر في وقت سابق اليوم سكان محافظتي المهرة وسقطرى الاقتراب من السواحل خلال الساعات القادمة، متوقعاً استمرار تقدم مركز العاصفة الإعصارية الشديدة المسماة بـ “هيكا” غرباً نحو السواحل اليمنية.

وأوضح المركز في بيان له، أن مركز الإعصار عند الساعة الخامسة بتوقيت صنعاء كان يبعد عن أرخبيل سقطرى حوالي 1296 كم، وعن محافظة المهرة حوالي 1185 كم. مشيراً إلى ظهور نشاط سحب متفرقة ركامية ممطرة، على أجزاء من المرتفعات الغربية والسهول التهامية، وصولاً إلى السواحل الغربية لليمن.