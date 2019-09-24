شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لوزير الدفاع المصري يزيد من “حيرة” المصريين.. متعمد بهذا الظرف الحساس أم مجرد صدفة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار ظهور جديد مفاجئ لوزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي اليوم، الاثنين، حيرة المصريين تزامنا مع خروج احتجاجات عارمة ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي تطالب برحيله، متسائلين عن مغزى هذا الظهور والهدف من ورائه أم أنه مجرد صدفة؟

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“زكي” القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمصر، ظهر اليوم وهو يتفقد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنياً وطبياً ونفسيا.

ونشر المتحدث العسكري على صفحته الرسمية أن الفريق أول /محمد زكى ناقش عددا من الطلبة المتقدمين فى أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل ، وأثنى على المستوى المتميز لهم وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة الشريفة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وتابع القائد العام مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للالتحاق ، والذى ينفذ بواسطة الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة.

وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لإنتقاء أفضل العناصر وفقاً للمعايير القياسية للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه رجل الأعمال محمد علي وزير الدفاع بضرورة القبض على رئيس الجمهورية، بعد تورطه في ملفات من الفساد وإهدار المال العام.

وقال علي في فيديو قبل يومين على صفحته بموقع فيسبوك عقب خروج آلاف المتظاهرين في القاهرة والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي، إنه سيعود إلى مصر، الجمعة القبلة، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو من سيحميه من النظام.

وطالب علي، وزير الدفاع بالوقوف مع إرادة الشعب، حقنا للدماء، قائلا له: يا وزير الدفاع أنت مختص بحماية الشعب وليس حماية فرد واحد”.

وأشاد علي بخروج آلاف المتظاهرين في محافظات ومدن مصرية عدة للمطالبة برحيل السيسي.

وأمس، الأحد، نشر رجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد تحدث فيه عن الطرق التي يتبعها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإفساد المسؤولين للسيطرة عليهم لتنفيذ ما يريد.

وتمنى “علي” من وزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط النفس وعدم وضع الضباط في مواجهة الشعب، وأكد على سلمية المظاهرات، كما حذر من سيناريو لافتعال مواجهات بين الشرطة والشعب.

ودعا محمد علي الضباط لإتاحة المجال أمام الشعب للتظاهر وعدم إطاعة الأوامر بقمع المتظاهرين.

وأضاف:” الديكتاتور هو من يلجأ لسياسة “فرق تسد” للسيطرة على الجميع، الفساد في كافة قطاعات ووزارات الدولة، مثل وزارة الاتصالات وحتى الهيئة الهندسية هناك خلافات بين أقسامها.

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