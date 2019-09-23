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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تحذيرات طارئة لسكان مدينة جدة السعودية ...هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة ومصدر سعودي يصدر بيان لمواطني "جازان - المدينة المنورة - مكة المكرمة" "تفاصيل "

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لعدد من المناطق ” جازان – المنطقة الشرقية – تبوك – المدينة المنورة ” مكة المكرمة”، حيث حذرت من تدني الرؤية. وأوضحت الهيئة المناطق التي يشملها التنبيه ” جدة – خليص – رابغ – بدر – ينبع – البدع – الوجه – أمج – حقل – ضباء أبو عريش – أحد المسارحة – الحرث – الدائر – الريث – بيش – جازان – صامطة – صيبا “. وتوقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 08:00 غدًا الثلاثاء.

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