شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء عنيف لرجل على امرأة بشارع عام في السعودية يثير الغضب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي – قيل إنه في المملكة العربية السعودية– امرأة اشتبكت مع رجل قبل أن يقوم بضربها بشكل عنيف ويوقعها أرضًا في أحد الشوارع، وسط صراخ نسوة متواجدات وتلفظهن على الرجل بسبب سلوكه.

وتسبب المقطع بجدل واسع بين ناشطين من خلال هاشتاغ #رجل_يعتدي_على_بنت على موقع التواصل ”تويتر“، فيما وردت معلومات متداولة – لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن الفتاة (المجني عليها) بائعة أعلام، والمعتدي هو موظف بلدية.

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وقال آخر: ”هذي بايعه افريقيه مخالفه بدخولها للمنتزه وهذا رجل امن سري وهذولا البايعات دايم يسبون رجال الامن السعوديين ويضربونهم بالالعاب الي معهم يبيعونها وقسم بالذي خلقني اني صادق واعرف الرجل واخلاقه وهذا مكان عملي المكان ويختلف تخصصي عنه لكن دايم اشوفهم يتهاجمون ع الامن

وسط غياب المعلومات المؤكدة عن سبب المشكلة، انقسم ناشطون بشأن سلوك الرجل، وفيما إذا كان تصرفه صحيحًا أم لا.

وعلقت مغردة تدعى ”فاطمة“: ”للأسف .. لو فيه قانون يطبق فعلآ ماكان كل اسبوع نفس السيناريو .. اَي قضيه اعتداء يشهر في اصحابها .. المفروض النيابة تعلن بشفافية القصه وجزاء من اعتدى بغض النظر امراه او رجل ليكونوا عبره لغيرهم“.

وانتقد ”صاهود“ تصرف الرجل: ”مهما كان سوت البنت والله عيب تمد يدك عليها .. وين النخوه وين الرجوله .. هذا اذا كان رجال .. حتى لو غلطت البنت خلها وامش .. فما بالك لو كنت انت المخطي؟! النائب العام وده الحوش“.

وأيد ”سليمان العتيبي“: ”حتى لو اخطأت عليه البنت لو هو رجال يسكت ويخليها“.

لكن ”الجابري“ دافع عن المعتدي: ”والله كفو عليه (بعض) البنات قليلات حياء تحسب دامها بنت خلاص عادي تقدر تغلط على اي احد ومحد يرد عليها زي قبل مادرت طاحت في واحد مايرحم“.

ودافع ”محمد بن عبدالعزيز“: ”والله الشرع لو طبقتيه صح كان حماك بعد الله أولا خروجك بدون محرم إلا عند الضروره لو اتبعتي هذا المسلك كان حصلتي سند يدافع عنك حتى لو كنتي غلطانه أنا لست مع الرجل ولا أقف ضد المرأه ولكن وجهة نظري“.

ولم تعلق الجهات الرسمية على الواقعة إلى حد اللحظة، كما أنه من غير المعروف مكان وزمان المقطع المتداول.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.