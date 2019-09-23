شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انتفاضة قبلية مسلحة في إب ضد الحوثي بعد إستشهاد هذا الشيخ القبلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر محلية في العود عن إستشهاد شيخ قبلي في العود على يد مليشيا الحوثي . وقالت مصادر ان الشيخ القبلي يدعى خولان فاضل وعمار علي فاضل. استشهد في منطقةبيت عبدالقوي وادي اللحاء في مخلاف العود اثناء مداهمة منزله و والأخير العجلة. وبحسب المصادر ان الاطقم الحوثية تتوافد الى المنطقة بعد مقتل خولان وعمار وان اشتباكات تجري حاليا و قد نستمر الى ساعات المساء . Advertisements فيما يحشد مسلحون قبليون مقاومون في العود لمواجهة الحوثي . من جهته الشيخ القبلي عبده ناجي فاضل دعا ابناء العود الى انتفاضة شعبية ضد مليسيا الحوثي للدفاع عن اعراضهم وارضهم لان الحوثي لن يرحم أحد وان لايصمتوا وان يتكاتفوا جميعا لمواجهة الحوثي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : انتفاضة قبلية مسلحة في إب ضد الحوثي بعد إستشهاد هذا الشيخ القبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.