الدبيش يكشف بالأدلة تواطؤ إخوان الشرعية مع الحوثيين ضد التحالف العربي .. شاهد

الإثنين 23 سبتمبر 2019

وضاح الدبيش

كتب الخليج 365 - خاص

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، وضاح الدبيش، بالأدلة تواطؤ الأخوان الواقعين تحت غطاء الشرعية مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد التحالف العربي .



لكنه أكد أن هذا التواطؤ وأن نجح إيقاف العمليات عدد من الجبهات لكنهم لن يوقفوا الإنتصارات التي يحققها التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال الدبيش في حديث لـ(الخليج 365) أن إندفاع الإخوان بترسانتهم العسكرية الضخمة التي أخرجوها من المخازن السرية لإقتحام المحافظات المحررة يؤكد ان هناك اتفاقيات في غرف مغلقة بينها وبين ميليشيا الحوثي الإنقلابية .. لافتاً إلى أن الإخوان لم يحرروا من سنوات تبة واحدة في الجبهات التي يقاتلون فيها .

وأكد الدبيش أن الإخوان والحوثي هما وجهان لعملة واحدة وتحالفهم في الغرف المغلقة ليس بجديد .. مضيفاً أن تحركات الإخوان ضد التحالف العربي في جبهات الساحل الغربي والضالع بعد أن ازعجتهم الانتصارات التي تحققت هناك تؤكد أنهم ينفذون اجندة خارجية .

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وشدد الدبيش على ضرورة مواجهة هذا التيار الذي ينخر في الشرعية ورفع الغطاء عنهم يتم مجابهتهم وتصحيح المسار بالنسبة للتحالف العربي .. لافتاً إلى أن هذا التحالف الخطير ساعدت الميليشيات في إستهداف المدنيين وإستخدامها تلك الجرائم لألصاقها بالتحالف العربي وتشويه صورته .

وأضاف أن التواطؤ يظهر أيضاً بمطالبات الإخوان المتوغلين في الشرعية بعد وصولهم إلى أعلى المناصب بالشرعية بإنهاء ادور الامارات ضمن التحالف العربي .. مؤكداً بهذا الصدد ان التحالف العربي سيواصل دعمه للشرعية .

وخاطب الدبيش رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي بمراجعة حسابات هوإتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد الاخوان المسلمين لرفع الغطاء عنهم والحد من الأجندة المشبوهة التي ينفذونها خدمة لأعداء اليمن .

وأكد الدبيش أن التحالف العربي وعلى وجه الإمارات لا يلتفتون لهذه الدعوات والتحريض ضد التحالف العربي خاصعة التي تستهدف دورها الذي أسهم في تحرير اكثر من 75 بالمائة من الارض .. لافتاً إلى أن هذا الغدر سيتم مواجهتها على الميدان .

وأختتم تصريحه بالقول "وقريباً ستسمعون ما يسركم باذن الله" .