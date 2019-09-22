شكرا لبحثكم عن خبر تصفيات - المجموعة الخامسة: قطر تتأهل ومنتخب اليمن يواصل العروض القوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الدوحة - حسم منتخب قطر الصدارة وتأهل للنهائيات بعد فوزه على بوتان 11-0 يوم الأحد على ستاد صالة أسباير، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020.

وسجل راشد العبدالله (8 و65 و68) ومبارك حمزة (36 من ضربة جزاء و88 من ضربة جزاء) ومحمد القريشي (44 من ضربة جزاء و57) وعبدالعزيز النعيمي (49) ومهدي سالم (53) وحسن الغريب (73) والبديل عبدالرحمن الدوسري (90 3) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً فوز اليمن على بنغلادش 3-0 على ذات الملعب.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح منتخب اليمن في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق محمد علي حسن (64)، والبديل حمزة محروس (72 و78).

وحصل منتخب اليمن على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ولكن حارس بنغلادش نجح في التصدي للركلة التي نفذها هشام بلابل.

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليمن، مقابل 3 نقاط لبنغلادش، في حين بقي رصيد بوتان خالياً من النقاط.

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وحصل منتخب قطر على بطاقة التأهل إلى النهائيات عن المجموعة، في حين ينتظر منتخب اليمن تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز اليمن على بوتان 10-1 وقطر على بنغلادش 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الجمعة تعادل قطر مع اليمن 1-1 وفوز بنغلادش على بوتان 3-0.

وكانت اليابان توجت بلقب البطولة في النسخة الماضية عام 2018، وذلك بعدما تغلبت في المباراة النهائية على طاجيكستان 1-0.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة التي تحدد لاحقاً والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.