شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عكاظ السعودية تزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في المملكة: إعفاء شامل من الرسوم لهذه الفئات... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة "عكاظ" أن الجهات المختصة في السعودية أقرت أخيرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات. ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

وستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030. قد يهمك ايضاً: - لأول مرة.. ’’ العسيري ’’ يعترف باسم مدبر عملية قتل جمال خاشقجي - عقوبة قاسية لـ‘‘سعود القحطاني’’ في ذكرى اغتيال خاشقجي.. شاهد ما حدث له الساعات الماضية .. وابن سلمان يلتزم الصمت (صورة) - بن سلمان يخرج عن صمته ويفاجئ السعوديين برد صادم على مبادرة الحوثي بشأن وقف الحرب .. ويوجه الرسالة الأخيرة لليمنيين Advertisements - ورد الآن .. السعودية تطيح بـ السيسي وتعيد إخوان مصر للواجهة وتفض شراكتها مع الإمارات ومفاجأة جديدة حول قضية اغتيال مرسي - وأخيرا.. أمير قطر الشيخ تميم ينصاع ويعلن انحيازه لـ السعودية في مواجهة إيران.. تصريحات فاجأت القطريين وأغضبت الإمارات - عاجل : السيسي يهرب إلى هذه الدولة .. وهتاف ‘‘الشعب يريد إسقاط النظام‘‘ يدوي في مصر .. وميدان التحرير يعلن الثورة(فيديو) وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.

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