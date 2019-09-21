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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تبداء بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها "اسماء +تفاصيل"

علمت صحيفة "عدن الغد" ان السياسي اليمني والمستشار مطهر عنان سيغادر المملكة العربية السعودية عقب تلقيه طلبا بالمغادرة . ونشط "عنان" خلال الاشهر الماضية بشكل واضح متحدثا بعدد من القضايا السياسية الهامة على الساحة اليمنية بينها احداث عدن وقضايا المغتربين ووجه انتقادات للوضع الدائر في المحافظات المحررة . وبحسب مصادر مقربة منه فقد تلقى طلبا بالمغادرة حيث من المقرر له ان يغادر المملكة إلى دولة أخرى .

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