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السبت 21 سبتمبر 2019
اسماعيل طماح مسئول التعبئة المعنوية والعلاقات العامة في الحزام الأمني
كتب
سيد مصطفي
قال اسماعيل طماح، مسئول التعبئة المعنوية والعلاقات العامة في الحزام الأمني، أن هجوم الحوثيين على شركة آرامكو السعودية، هو عمل إرهابي جبان ومخطط خطير تقوده آيران عبر اذرعته بالمنطقه بماء فيهم جماعة الحوثي والإصلاح، لخللة الآمن القومي العربي واغراق المنطقه برمتها.
وأكد طماح لـ"الخليج 365"، أنه في استطاعت مليشيات الحوثي باستهداف السعوديه بطائره مسيره بحيث ولازالت إيران لم تتوقف عن دعم تلك المليشيات.
وتطرق مسئول التعبئة المعنوية في الحزام الأمني، أنه بشأن الجبهات في الشمال تحدث في وقت سابق تحدث انه ليس هناك أي تحرك لملشيات الإخوان منذ وقت مبكر، وأنه فقط هناك صنع جبهات بغرض استغلال دعم التحالف، وهذا قد يكون مانح رئيسي للمليشيات الحوثيه ومساعد على ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول االعلاقات العامة بالحزام الأمني لـ"اليمن العربي": هجوم الحوثيين على آرامكو بسبب هدوء الجبهات بالشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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