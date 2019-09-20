شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مراقبون سياسيون يفكون شفرة سر اعلان مليشيا الحوثي وقف استهداف السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي وقف استهداف الاراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة عقب الهجوم الارهابي الذي شنته ايران على شركة ارامكو بالسعودية وأدى إلى تداعيات دولية ومطالبات بتأديب إيران.

وجاء الاعلان على لسان القيادي في الجماعة مهدي المشاط، الذي يرأس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

وقال المشاط ان جماعته قررت وقف قصف الاراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ وما اسماه الطائرات المجنحة

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وقال مراقبون سياسيون ان الإعلان الحوثي مجرد مراوغة تلعب بها المليشيا كونها سبق وأن نقضت كل العهود والمواثيق التي دخلتها سابقاً ولم تلتزم بأي منها.

واعتبروا أن هذا الأمر مجرد إفتراء ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع، منوهين أن الجماعة الانقلابية ربما جاء إعلانها خوفاً من التصعيد العالمي عليها خاصة بعد إدانة الكثير من الدول لما تقوم به المليشيا تجاه السعودية وابناء الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو تبنت المليشيا تنفيذها في حين كشفت التحقيقات أن التنفيذ تم من إيران التي تدعم المليشيا.

وبحسب المراقبين جاء قرار المليشيا للتخفيف من الضغط الذي يمارسه العالم على الجماعة الحوثية وإيران.

وأرجع محللون آخرون هذا الإعلان الحوثي إلى توجيهات من إيران بعد أن فضحها العالم وإثر التنسيقات الجارية اقليمياً وعالميا والتي قد تفضي إلى توافق دولي لتوجيه ضربة عسكرية لإيران ما دعى إيران لتوجيه ذراعها في اليمن لاتخاذ هذا القرار الذي ربما يخفف الضغط الحاصل على دولة إيران.